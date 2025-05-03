Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
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Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Бавария» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
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«Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025
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Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»