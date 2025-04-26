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Жилина - Спартак Тр: обзор матча 26 апреля 2025

Жилина
26.04.2025, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 7 тур
- : -
Не начался
Спартак Тр
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Жилина - Спартак Тр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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5
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
23 января 2022, 17:13
5
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
15 февраля, 10:29
1
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
25 января, 14:51
3
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
25 января 2022, 15:56
3
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
25 января 2022, 11:51
5
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
23 января 2022, 17:13
5
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
16 августа 2021, 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
14 декабря 2018, 01:18
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Дукла ББ
- : -
08.03.2025
Скалица
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Ружомберок
- : -
08.03.2025
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- : -
08.03.2025
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