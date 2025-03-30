Спартак Тр

Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана

Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал