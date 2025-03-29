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Слован - Железьярне Подбрезова: онлайн-трансляция 29 марта 2025

Слован
29.03.2025, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 3 тур
- : -
Не начался
Железьярне Подбрезова
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Слован - Железьярне Подбрезова
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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30 января, 01:21
1
«Бавария» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
29 января, 21:50
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
22 января, 08:00
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08.03.2025
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Дукла ББ
- : -
08.03.2025
Скалица
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Ружомберок
- : -
08.03.2025
Комарно
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Спартак Тр
- : -
08.03.2025
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Тренчин
- : -
09.03.2025
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