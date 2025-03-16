12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Бавария» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Атлетико» выиграли, поражение «Боруссии Д» и другие результаты
«Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Бавария» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Атлетико» выиграли, поражение «Боруссии Д» и другие результаты
«Слован» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025
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Лига Европы. «Байер» и АЕК забили шесть голов и другие результаты