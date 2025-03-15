Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
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Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»
«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904»
«Партизан» или ДАК – возможные соперники «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций
Представитель Рамиреса – о переходе в «Рубин»: «Сделка не завершена. Нужно немного подождать»
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»