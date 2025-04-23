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Карабах - Араз-Нахичевань: обзор матча 23 апреля 2025

Карабах
23.04.2025, среда, 00:00
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
- : -
Первый матч – 02.04.2025
Не начался
Араз-Нахичевань
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Карабах - Араз-Нахичевань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Араз-Нахичевань
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Нефтчи
- : -
02.04.2025
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Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
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- : -
02.04.2025
Карабах
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Араз-Нахичевань
- : -
02.04.2025
Карабах
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Сабах
- : -
23.04.2025
Нефтчи
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Карабах
- : -
23.04.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Нефтчи
- : -
02.04.2025
Сабах
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Араз-Нахичевань
- : -
02.04.2025
Карабах
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
Араз-Нахичевань
- : -
02.04.2025
Карабах
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Сабах
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Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
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- : -
23.04.2025
Араз-Нахичевань
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Карабах
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Кубок, 1/4 финала
Зиря
0 : 2
28.02.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Кубок, 1/4 финала
Карабах
3 : 1
27.02.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 24 тур
Карабах
1 : 1
22.02.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 24 тур
Араз-Нахичевань
0 : 0
22.02.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 23 тур
Нефтчи
0 : 1
16.02.2025
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3 : 1
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5 : 0
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Сабаил
Азербайджан. Кубок, 1/4 финала
Сабаил
0 : 1
06.02.2025
Карабах
Азербайджан. Кубок, 1/4 финала
Зиря
0 : 2
28.02.2025
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Азербайджан. Премьер-лига, 24 тур
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0 : 0
22.02.2025
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