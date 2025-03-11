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Аль-Ахли - Аль-Райян: обзор матча 11 марта 2025

Аль-Ахли
11.03.2025, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
- : -
Первый матч – 04.03.2025
Не начался
Аль-Райян
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Райян
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Шанхай Порт
- : -
04.03.2025
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- : -
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