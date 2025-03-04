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Пахтакор - Аль-Хиляль: онлайн-трансляция 04 марта 2025

Пахтакор
04.03.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
- : -
Ответный матч – 11.03.2025
Не начался
Аль-Хиляль
Матч
Комментарии
Статистика матча Пахтакор - Аль-Хиляль
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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