Йокогама Маринос

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф