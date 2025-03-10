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Аль-Наср - Эстегляль: обзор матча 10 марта 2025

Аль-Наср
10.03.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
- : -
Первый матч – 03.03.2025
Не начался
Эстегляль
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Аль-Наср - Эстегляль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
Шанхай Порт
- : -
04.03.2025
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
Бурирам Юнайтед
- : -
04.03.2025
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, Round of 16
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- : -
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