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АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс: онлайн-трансляция 21 апреля 2025

АЗ Алкмаар
21.04.2025, понедельник, 19:00
Нидерланды. Кубок, Финал
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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