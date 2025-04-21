АЗ Алкмаар

Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли

Все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала

Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли

Все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты