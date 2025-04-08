Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
У Бензема гол и ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад»
Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов
Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов
У Бензема гол и ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад»
Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов
Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов
ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019
Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может продолжить карьеру в «Ростове»