Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов

У Бензема гол и ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке

Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR

Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов

Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов

У Бензема гол и ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке

10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ

Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке

Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке