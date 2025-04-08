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Аль-Хиляль - Аль-Ахли: обзор матча 08 апреля 2025

Аль-Хиляль
08.04.2025, вторник, 00:00
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 01.04.2025
Не начался
Аль-Ахли
Матч
Комментарии
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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2
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
10 августа 2024, 08:20
2
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
19 июля 2024, 12:55
1
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
5 июня 2024, 08:39
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
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01.04.2025
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Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
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- : -
01.04.2025
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Пирамидс
- : -
01.04.2025
ФАР Рабат
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- : -
01.04.2025
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0 : 4
16.02.2025
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Аль-Ахли
1 : 0
11.02.2025
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