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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Биньзыонг - Ханой
Биньзыонг - Ханой: онлайн-трансляция 19 апреля 2025
Биньзыонг
19.04.2025, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 19 тур
- : -
Не начался
Ханой
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Биньзыонг - Ханой
Всего ударов по воротам
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0
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0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
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Вьетнам. Лига V, 15 тур
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- : -
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Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Куангнам
- : -
28.02.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
28.02.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Вьеттел
- : -
28.02.2025
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Сонглам Нгеан
- : -
01.03.2025
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Бинь Динь
- : -
01.03.2025
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