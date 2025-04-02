Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
«Бавария» отозвала предложение Киммиху о новом контракте – за ситуацией следят три топ-клуба Европы
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Конте летом может уйти из «Наполи» в другой итальянский клуб
Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Конте летом может уйти из «Наполи» в другой итальянский клуб
Серия А. «Торино» Ваноли победил «Милан» (2:1)
«Бавария» отозвала предложение Киммиху о новом контракте – за ситуацией следят три топ-клуба Европы
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2025
Серия А. Лаутаро принес «Интеру» победу над «Дженоа» (1:0) и выход на 1-е место