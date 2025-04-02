Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место

«Бавария» отозвала предложение Киммиху о новом контракте – за ситуацией следят три топ-клуба Европы

«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025

Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии