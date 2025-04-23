Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Болонья - Эмполи: обзор матча 23 апреля 2025

Болонья
23.04.2025, среда, 00:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
- : -
Первый матч – 02.04.2025
Не начался
Эмполи
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Болонья - Эмполи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Болонья
Эмполи
Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
Сегодня, 00:43
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Вчера, 21:35
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
Вчера, 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
Вчера, 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Вчера, 08:23
1
Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
Сегодня, 00:43
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Вчера, 21:35
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Вчера, 08:23
1
«Парма» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
22 февраля, 15:50
«Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025
14 февраля, 21:35
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
Вчера, 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
Вчера, 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Вчера, 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
Вчера, 01:08
«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 21:50
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
- : -
02.04.2025
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Эмполи
- : -
02.04.2025
Болонья
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
- : -
23.04.2025
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Болонья
- : -
23.04.2025
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
- : -
02.04.2025
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Эмполи
- : -
02.04.2025
Болонья
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
- : -
23.04.2025
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Болонья
- : -
23.04.2025
Эмполи
Последние матчи
Все
Болонья
Эмполи
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
27.02.2025
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
1 : 1
26.02.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
0 : 5
23.02.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 0
22.02.2025
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
3 : 0
16.02.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
27.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 0
22.02.2025
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
3 : 2
14.02.2025
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
0 : 0
09.02.2025
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
04.02.2025
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
1 : 1
26.02.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
0 : 5
23.02.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
3 : 0
16.02.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
0 : 2
08.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
4 : 1
02.02.2025
Эмполи
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 