Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Серия А. «Милан» проиграл «Болонье» (1:2) и опустился на 8-е место
«Болонья» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2025
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
«Парма» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
«Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025