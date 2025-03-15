Арарат-Армения

Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»

Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»

Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»

Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»

Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»