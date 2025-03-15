Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Игнатьев сделал дубль в матче чемпионата Армении
Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению» (3:0)
Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Перед тварями не надо пресмыкаться никогда»
Игнатьев сделал дубль в матче чемпионата Армении
Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»
Товарищеский матч. «Ростов» разгромил «Арарат-Армению» (3:0)
Товарищеский матч. «Зенит» упустил победу над «Арарат-Арменией» (1:1)
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса