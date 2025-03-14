Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»

Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте