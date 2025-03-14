Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Арарат - БКМА Ереван: онлайн-трансляция 14 марта 2025

Арарат
14.03.2025, пятница, 14:00
Армения. Премьер-лига, 23 тур
- : -
Не начался
БКМА Ереван
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Арарат - БКМА Ереван
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Арарат
БКМА Ереван
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
12 декабря 2024, 00:25
3
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
6 октября 2024, 12:03
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
22 октября 2022, 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
14 октября 2022, 12:22
2
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
20 мая 2020, 15:50
1
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
12 декабря 2024, 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
22 октября 2022, 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
14 октября 2022, 12:22
2
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
20 мая 2020, 15:50
1
«Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы
12 апреля 2020, 14:19
1
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
6 октября 2024, 12:03
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Арарат
- : -
28.02.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Гандзасар
- : -
28.02.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Ван
- : -
01.03.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Пюник
- : -
01.03.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Вест Армения
- : -
02.03.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Арарат
- : -
28.02.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Гандзасар
- : -
28.02.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Ван
- : -
01.03.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Пюник
- : -
01.03.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Вест Армения
- : -
02.03.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 21 тур
БКМА Ереван
- : -
02.03.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Ноа
- : -
02.03.2025
Ширак
Последние матчи
Все
Арарат
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 20 тур
Ширак
0 : 0
23.02.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 20 тур
Ширак
0 : 0
23.02.2025
Арарат
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 