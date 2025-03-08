Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года