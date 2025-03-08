Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
«Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы