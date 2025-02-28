Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»

Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении

Прогноз на точный счет матча «Вест Армения» – «Гандзасар», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте