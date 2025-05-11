Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Дайнава - Шауляй: обзор матча 11 мая 2025

Дайнава
11.05.2025, воскресенье, 17:25
Литва. А-Лига, 11 тур
- : -
Не начался
Шауляй
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дайнава - Шауляй
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Дайнава
Шауляй
Больше новостей
Литва. А-Лига
Все
Текущие
Будущие
Литва. А-Лига, 1 тур
Дайнава
- : -
28.02.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 1 тур
Банга
- : -
01.03.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 1 тур
Ритеряй
- : -
01.03.2025
Судува
Литва. А-Лига, 1 тур
Паневежис
- : -
02.03.2025
Шауляй
Литва. А-Лига, 1 тур
Жальгирис
- : -
02.03.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 1 тур
Дайнава
- : -
28.02.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 1 тур
Банга
- : -
01.03.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 1 тур
Ритеряй
- : -
01.03.2025
Судува
Литва. А-Лига, 1 тур
Паневежис
- : -
02.03.2025
Шауляй
Литва. А-Лига, 1 тур
Жальгирис
- : -
02.03.2025
Джюгас Тельшай
Последние матчи
Все
Дайнава
Шауляй
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 