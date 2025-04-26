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Дайнава - Ритеряй: онлайн-трансляция 26 апреля 2025

Дайнава
26.04.2025, суббота, 18:30
Литва. А-Лига, 9 тур
- : -
Не начался
Ритеряй
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дайнава - Ритеряй
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Удары мимо ворот
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0
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
0
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0
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Новости команд
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Дайнава
Ритеряй
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
13 сентября 2018, 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
25 апреля 2018, 22:00
19
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
25 апреля 2018, 13:13
13
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
31 марта 2018, 06:27
8
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
24 февраля 2018, 18:26
1
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
13 сентября 2018, 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
25 апреля 2018, 22:00
19
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
25 апреля 2018, 13:13
13
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
31 марта 2018, 06:27
8
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
24 февраля 2018, 18:26
1
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- : -
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