Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»

Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф

Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты

Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву

Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»

Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»