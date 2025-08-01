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Шэмрок Роверс - Дерри Сити: обзор матча 01 августа 2025

Шэмрок Роверс
01.08.2025, пятница, 22:00
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
- : -
Не начался
Дерри Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шэмрок Роверс - Дерри Сити
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дерри Сити
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14 февраля, 09:08
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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2
«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
18 декабря 2024, 10:18
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- : -
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- : -
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