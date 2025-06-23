Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках

Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»

«Челси» в первом матче при Лэмпарде сыграл вничью с «Богемианом»