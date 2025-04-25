Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала