«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора

Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

«Я не могу здесь оставаться»: Хвича рассказал об отъезде из России в 2022 году

Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов