«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
«Торпедо Кутаиси» планирует усилиться тремя футболистами, поигравшими за топ-клубы АПЛ
Грузинский клуб подписал экс-защитника «Ливерпуля» и «ПСЖ» Сахо
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
«Торпедо Кутаиси» планирует усилиться тремя футболистами, поигравшими за топ-клубы АПЛ
Грузинский клуб подписал экс-защитника «Ливерпуля» и «ПСЖ» Сахо
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет