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Динамо Тб - Дила: онлайн-трансляция 17 апреля 2025

Динамо Тб
17.04.2025, четверг, 14:00
Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
- : -
Не начался
Дила
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо Тб - Дила
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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0
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0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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15 февраля, 23:51
5
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
13 февраля, 12:20
3
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
9 января 2024, 09:57
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря 2023, 23:40
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- : -
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