«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Сын Юрана перешел в грузинский клуб
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
Сын Юрана перешел в грузинский клуб
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
Малком впервые выйдет в старте «Зенита»
«Зенит» анонсировал товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Грузии «Сабуртало»
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»