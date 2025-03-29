«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка