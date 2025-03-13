Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Буде» Хайкина разгромил «Твенте» (5:2) в драматичном матче с 3 автоголами
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Полузащитник «Олимпиакоса» мог перейти в «Спартак»
«Олимпиакос» назвал «Зениту» цену на Коштинью
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Буде» Хайкина разгромил «Твенте» (5:2) в драматичном матче с 3 автоголами
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел