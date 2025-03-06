Реал Сосьедад

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел с 0:2 против «Эвертона» Мойеса (2:2)
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025
В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян будет готов выходить в стартовом составе
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян будет готов выходить в стартовом составе
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел с 0:2 против «Эвертона» Мойеса (2:2)
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы