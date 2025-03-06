Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Только один тренер в истории АПЛ набрал больше очков в первых 25 матчах, чем Слот с «Ливерпулем»
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Только один тренер в истории АПЛ набрал больше очков в первых 25 матчах, чем Слот с «Ливерпулем»
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы