На гробовозке умершего английского фаната написали: «Он ненавидел «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» потребовал не называть его «Тоттенхэмом»
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Галатасарай» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли
На гробовозке умершего английского фаната написали: «Он ненавидел «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» потребовал не называть его «Тоттенхэмом»
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы