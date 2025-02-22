Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Торпедо» подписало «кыргызстанского Месси»
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
«Торпедо» подписало «кыргызстанского Месси»
БАТЭ – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча БАТЭ – «Неман», Высшая лига, 2 ноября 2024 года
«Динамо-Брест» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024
Прогноз на точный счет матча «Динамо» Брест – «Неман», Высшая лига Беларуси, 26 октября 2024 года
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»