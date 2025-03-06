Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
«Рома» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025
«Барселона» рассматривает пять форвардов