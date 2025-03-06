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Рома - Атлетик: обзор матча 06 марта 2025

Рома
06.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Ответный матч – 13.03.2025
Не начался
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П1
2.3
Х
3.25
П2
3.2
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Атлетик
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Рома - Атлетик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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