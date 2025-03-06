Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Виктория» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Серия А. «Наполи» упустил победу над «Лацио» (2:2), но продлил беспроигрышную серию
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Виктория» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Серия А. «Наполи» упустил победу над «Лацио» (2:2), но продлил беспроигрышную серию
«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025