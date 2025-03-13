Манчестер Юнайтед

В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян будет готов выходить в стартовом составе
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
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В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян будет готов выходить в стартовом составе
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне