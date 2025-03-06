Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
ФКСБ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
ФКСБ – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Монпелье» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025
«Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025