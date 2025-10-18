Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет

Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью

Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы

Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»

Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана

Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет

Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью

Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы

Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»

Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»

Стало известно, сколько «Челси» заплатит за форварда из Казахстана

Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться