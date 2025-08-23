Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана
Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана
«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024