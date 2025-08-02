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Окжетпес - Елимай: обзор матча 02 августа 2025

Окжетпес
02.08.2025, суббота, 00:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
- : -
Не начался
Елимай
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Окжетпес - Елимай
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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