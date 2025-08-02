Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Астана - Кайсар: обзор матча 02 августа 2025

Астана
02.08.2025, суббота, 00:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
- : -
Не начался
Кайсар
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Астана - Кайсар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Астана
Кайсар
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
17 февраля, 17:23
1
Промес посетил матч «Спартака»
2 февраля, 19:53
4
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
2 февраля, 17:19
23
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
7 января, 10:56
4
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
17 февраля, 17:23
1
Промес посетил матч «Спартака»
2 февраля, 19:53
4
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
2 февраля, 17:19
23
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
7 января, 10:56
4
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
19 декабря 2024, 21:50
«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
10 ноября 2024, 10:50
Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Тобол», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
9 ноября 2024, 13:25
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2 ноября 2024, 10:50
Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года
1 ноября 2024, 12:03
«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
27 октября 2024, 14:50
Больше новостей
Казахстан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
- : -
01.03.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
- : -
01.03.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
- : -
01.03.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
- : -
01.03.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
- : -
02.03.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
- : -
01.03.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
- : -
01.03.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
- : -
01.03.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
- : -
01.03.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
- : -
02.03.2025
Улытау
Последние матчи
Все
Астана
Кайсар
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
17.02.2025
Астана
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 1
02.02.2025
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
17.02.2025
Астана
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 1
02.02.2025
Астана
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 