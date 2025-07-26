ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) в товарищеском матче
ЦСКА определился с двумя соперниками по матчам на сборе в Абу-Даби
«Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Актобе» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Туран», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Туран» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) в товарищеском матче
ЦСКА определился с двумя соперниками по матчам на сборе в Абу-Даби
«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Кайрат» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024