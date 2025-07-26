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Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
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«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
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Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года
Матч чемпионата Казахстана завершился массовой дракой
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024