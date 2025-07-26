Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана
«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Тобол», Премьер-лига Казахстана, 10 ноября 2024 года
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Кайсар», Премьер-лига Казахстана, 2 ноября 2024 года
«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана